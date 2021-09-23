قال مصدر عسكري يمني إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنت، اليوم الخميس، هجومًا استباقيًا، تمكنت خلاله من تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد جنوب محافظة مأرب.

وأوضح المصدر - في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - أن الهجوم استهدف مواقع معادية في جبهة "ملعة" أثناء محاولة مجاميع حوثية إرهابية مهاجمة مواقع عسكرية، مؤكدًا سقوط العشرات من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير معدات قتالية تابعة لها، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

يأتي ذلك فيما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، بعدة غارات، تجمعات لميليشيا الحوثي في مواقع متفرقة جنوب مأرب وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وفقًا للوكالة.

إلى جانب ذلك، طالب عدد من ضحايا تفجير المنازل التي دمرتها ميليشيات الحوثي في عدة محافظات بـ"موقف دولي جاد" لإنصافهم ومحاكمة قادة الميليشيا الانقلابية على ما ارتكبوه بحقهم.

وذكرت وكالة (سبأ) أن الضحايا أكدوا - في شهاداتهم التي أدلوا بها خلال جلسة استماع نظمتها الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل اليوم بمدينة مأرب - أن إقدام ميليشيات الحوثي على تفجير منازلهم يرقى إلى "جرائم حرب ضد الإنسانية" في القانون الدولي الإنساني وكل القوانين والمعاهدات الدولية وتستدعي "تحركًا دوليًا جادًا" لمحاكمة قادة المليشيات الانقلابية على تلك الجرائم.

وتحدث هؤلاء عن معاناتهم جراء تعرضهم لسلسلة من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحقهم ابتداءً من جريمة تهجيرهم قسريًا من مناطقهم، مرورًا بنهب ممتلكاتهم وصولاً إلى تدمير وتفجير منازلهم بعد تهجيرهم.

وأوضح الضحايا أنهم يعيشون اليوم في ظروف إنسانية مأساوية وباتوا في العراء في خيام تفتقد لأبسط مقومات الحياة الأساسية بعد أن فقدوا منازلهم.