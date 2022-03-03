كشف روي ألميدا، المدرب المساعد لـ جوزفالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق للزمالك، حقيقة تلقيه عرض للعودة للأبيض من جديد، مؤكدًا أنه يمتلك ذكريات رائعة مع جماهير القلعة البيضاء.

وقال ألميدا، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الحياة": «فيريرا لم يعتزل التدريب، ولا يزال متعطش للتدريب في السنوات المقبلة، وهو من يسأل عن تواصل الزمالك معه خلال الفترة الحالية، ولكننا لا نمانع العودة للأبيض من جديد، أمر يسعدنا».

وأضاف: «الأمر متعلق بالجمهور والذكريات الرائعة هناك، نتابع الزمالك وأعلم أنه واجه صعوبات كبيرة في دوري أبطال إفريقيا، ويحتاج للتركيز والكثير من العمل من أجل المباريات المقبلة والتأهل».

وواصل: «من أفضل اللاعبين الذين دربهم فيريرا هما عمر جابر وطارق حامد، وأتابع مباريات الزمالك حتى الآن وشاهدت مباراة الوداد المغربي الأخيرة والفريق قادر على التأهل الافريقي».

وأوضح: «الزمالك لديه فرصة للتأهل للدور المقبل بدوري الأبطال، ولكن سيكون أمامه مباريات صعبة، مثل الفريق المغربي، لدينا ذكريات أمام الفرق المغربية كبيرة كنا نواجه لاعبين لديهم مهارات وخبرات إفريقية».

واختتم: «أشاهد بعض الملخصات لمنتخب مصر، وأتمنى أن يتأهل لـ كأس العالم، لدي يقين بأن اللاعبين يمكنهم تحقيق ذلك، وسأكون سعيد بصعود الفراعنة للمونديال أحب الجماهير المصرية كثيرا».