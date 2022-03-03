قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن بلاده تتعرض لهجوم روسي من طائرات ودبابات وقذائف بعدد كبير، مؤكدًا أن الساعات والأيام الأولى من الحرب الشاملة على كييف كانت صعبة جدًا.

وأضاف في كلمة له، مساء الخميس، أن بلاده ستصمد وتنتصر، قائلًا إن روسيا غيرت تكتيكاتها العسكرية بسبب الصمود الأوكراني.

وذكر أن «القصف الصاروخي الروسي المكثف على أوكرانيا دليل على عجز موسكو على احتلال أوكرانيا»، مضيفًا: «نحافظ على خطتنا الدفاعية ولا يحقق العدو تقدمًا استراتيجيًا».

وأوضح أن العاصمة الأوكرانية كييف تحلت بالصبر الليلة الماضية، وتحملت القصف الروسي المكثف، متابعًا: «الأنظمة الجوية الدفاعية كانت فاعلة في مدن كييف وخيرسون، وكل المدن الأخرى التي تعرضت لقصف العدو مازالت صامدة ولم تستلم، يريدون تدمير أوكرانيا لكننا سنريهم قاع البحر الأسود فقط».