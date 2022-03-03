الخارجية الأوكرانية: 19 دولة تزودنا بمساعدات عسكرية منتظمة

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أعلنت الخارجية الأوكرانية، اليوم الخميس، أن 19 حكومة تزود أوكرانيا بالمساعدة العسكرية، بما في ذلك أحدث الأسلحة والذخائر والوقود، بصورة منتظمة.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان أوردته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، إن "تسعة عشر دولة ترسل إلينا بانتظام أحدث الأسلحة والذخائر ومعدات الحماية والمعدات الطبية والوقود اللازم لتلبية احتياجات الجيش الأوكراني".

وأضافت وزارة الخارجية، أن الدبلوماسيين يجرون محادثات مكثفة للحصول من الشركاء على طائرات مقاتلة إضافية لدعم القوات الجوية في أقصر وقت ممكن.

وفي 24 فبراير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحرب على أوكرانيا وشن غزوا واسع النطاق.