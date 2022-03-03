إنجرام يقود بيليكانز للفوز على كينجز في دوري السلة الأمريكي

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سجل براندون إنجرام 33 نقطة ليقود فريق نيو أورليانز بيليكانز للفوز على ساكرامنتو كينجز 125 / 95 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة.

وسجل جوناس فالانتشيوناز 17 نقطة و14 متابعة، وأضاف سي جاي مكولوم 17 نقطة كما سجل ناجي مارشال 17 نقطة وأضاف هيرب جوناس 14 نقطة ليقودوا فريق بيليكانز لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي.

في المقابل سجل دي آرون فوكس 25 نقطة وأضاف هاريسون بارز 19 نقطة كما سجل دومانتاس سابونيس 15 نقطة و14 متابعة لفريق كينجز الذي تلقى خسارته الخامسة في آخر ست مباريات.

وفي بقية المباريات، فاز شارلوت هورنيتس على كليفلاند كافالييرز 119 / 98، وإنديانا بيسرز على أورلاندو ماجيك 122 / 114 بعد الوقت الإضافي، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على نيويورك نيكس 123 / 108.

كما فاز يوتا جاز على هيوستن روكتس 132 / 127 بعد الوقت الإضافي، وميلواكي بكس على ميامي هيت 120 / 119 ، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على دنفر ناجيتس 119 / 107 وفينيكس صنز على بورتلاند ترايل بليزرز 120 / 90.