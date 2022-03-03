شيفتشينكو يؤيد قرار الفيفا بحظر منتخب روسيا من المشاركات الدولية 

تحدث النجم الأوكراني أندريه شيفتشينكو، عن موقف الاتحاد الأوربي لكرة القدم وفيفا من إيقاف منتخب روسيا من المسابقات الدولية.

وقال لشبكة سكاي سبورتس: "كرة القدم لم تعد موجودة بالنسبة لي، ولا أفكر في الأمر. ليس هذا هو الوقت المناسب لذلك أنا لا أشاهد أي شيء أو أي رياضة. كل تركيزي، عندما أستيقظ أفكر في كيف يمكنني مساعدة بلدي ، ما يمكنني فعله تفعل".

وأضاف:"لقد بدأت في الاتصال بوالدي، وأصدقائي، والحصول على تحديثات حول ما يحدث في أوكرانيا، بالنسبة لي هذا هو مجال عملي، وهذا هو تركيزي الآن".

وأشار شيفتشينكو إلى حظر روسيا من بطولات الفيفا واليويفا، مشيدًا بالقرار. حيث:"إنه رد فعل عظيم من مؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا لاتخاذ القرار الصحيح".

وأتم:"لا أعتقد أنه قرار صعب عندما تهاجم دولة ، عندما تبدأ بإرسال القنابل والجنود، فهذا ليس نزاعًا إنها حرب حقيقية، أعتقد أنه القرار الصحيح عدم السماح لأي رياضي روسي بالمشاركة في أي حدث رياضي".