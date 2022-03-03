المجر ترفض اقتراح المفوضية الأوروبية بمنح حماية مؤقتة للاجئين الفارين من أوكرانيا

رفضت المجر اقتراح المفوضية الأوروبية بمنح الحماية المؤقتة للاجئين القادمين من أوكرانيا، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وتقترح المفوضية الأوروبية تفعيل توجيه يعود إلى عام 2001 من شأنه أن يمنح الفارين من أوكرانيا حماية مؤقتة في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، أن هذه الحماية المؤقتة تعني أن هؤلاء الفارين سوف يحصلون على تصريح إقامة لمدة عام، وسوف يحصلون على فرص التعليم والعمل، وفقا لبيان المفوضية.

وتفيد تقديرات الاتحاد الأوروبي بأن أكثر من 650 ألف شخص فروا من أوكرانيا إلى دول مجاورة أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويذكر أن توجيه الحماية المؤقتة مصمم على وجه التحديد لتوفير الحماية الفورية للأشخاص الذين يحتاجون إليها ولتجنب إرهاق أنظمة اللجوء في الدول الأعضاء.

وأعرب مجلس الاتحاد الأوروبي بالفعل عن دعمه الواسع لتفعيل التوجيه في اجتماع استثنائي عقد يوم الأحد الماضي، والتزم بمناقشة ذلك في مجلس العدل والشؤون الداخلية غدا الخميس.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

وشهد الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا، في 21 فبراير الماضي، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.



