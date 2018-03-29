أفادت شبكة "سي إن إن"، بأنّ قناة روسيا اليوم أوقفت إنتاجها في الولايات المتحدة.

وقالت الشبكة الأمريكية، مساء الخميس، إن القناة الروسية قررت إنهاء خدمات معظم موظفيها.

وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية قد تحدّثت أمس الأربعاء، عن أنّ مواقعها الثلاثين حول العالم تعرضت لهجوم "ددوس"، ما حال دون نشر موضوعات على الموقع وجعل الأمر صعبًا للغاية.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.