واشنطن: 90% من القوات الروسية باتت الآن داخل أوكرانيا

قال مسؤولون أمريكيون بمجال الدفاع، في تقديرات لهم، إن حوالي 90% من القوات الروسية التي كانت متمركزة بالقرب من الحدود الأوكرانية باتت الآن داخل البلاد التي تشهد معارك .

لكن مسؤولا دفاعيا أمريكيا كبيرا قال إن حقيقة نقل المزيد من القوات الروسية بشكل يومي لا يجب أن تدفعنا للقول إن "قوتها القتالية تضعف داخل أوكرانيا إلى مثل تلك الدرجة التي عندها يشعرون بأن قوتهم تخور هنا".

وقال إن روسيا لا يزال تحت تصرفها موارد عسكرية هائلة، وأن القوات القادمة ليست من قوات الاحتياط.

ووفقا لتقديرات غربية، حشدت روسيا نحو 150 ألف جندي على طول الحدود مع أوكرانيا، قبل شن الغزو عليها في 24 شباط/ فبراير الماضي.

كما أشار المسؤول الدفاعي إلى أنه منذ بدء موسكو هجومها على أوكرانيا، أطلقت روسيا أكثر من 480 صاروخا.

ومن هذا المجمل، أكثر من 230 صاروخا تم إطلاقه من داخل أوكرانيا، وأكثر من 160 من روسيا، وأكثر من 70 صاروخا جاء من بيلاروس المجاورة، وأقل من 10 صواريخ جاءت من بحر البلطيق.