بوتين: القوات الروسية نجحت في اختراق دفاعات الجيش الأوكراني

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ قواته المسلحة نجحت في اختراق دفاعات الجيش الأوكراني ومن وصفهم بـ"النازيين" هناك.

وأضاف في كلمة له عن تطورات العملية العسكرية، مساء الخميس: "جزء من الشعب الأوكراني تعرض للدعاية المضللة وما يحصل حاليا يدل على حقنا".

وأشار إلى أن بلاده أصدرت مرسومًا رئاسيًّا لمنح أحد القوات الروسية وساما خلال محاربة من وصفهم بـ"القوميين" في أوكرانيا.

وبدأت روسيا منذ أسبوع، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.