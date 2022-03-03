«مالية الكنيست» توافق على ضمان بملياري دولار لإبقاء السفر الجوي مع روسيا

وافقت لجنة المالية بالكنيست الإسرائيلي صباح اليوم الخميس على إطار لضمان حكومي بقيمة ملياري دولار لشركات الطيران الإسرائيلية، حتى تواصل تشغيل رحلاتها مع روسيا.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وأوضح موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي أن شركات الطيران الإسرائيلية كانت أعلنت أنها لن تكون قادرة على مواصلة تشغيل رحلاتها بين إسرائيل وروسيا لأن سياساتها الأمنية تنص على عدم توفير تغطية تأمينية للطائرات والرحلات التي تنتهك عقوبات.

وأضاف الموقع أن السلطات الإسرائيلية قررت تقديم الضمانات في ظل وجود عشرات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين، فضلا عن وجود عدد كبير جدا من اليهود في روسيا.