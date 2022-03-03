مدير استخبارات بوتين يقول إن الغرب يريد تدمير روسيا

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قال مدير وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، إن الولايات المتحدة وحلفاءها في الغرب يريدون تدمير روسيا.

ونقلت وكالة الاستخبارات الخارجية "إس دبليو آر" عن مديرها قوله إن "الأقنعة سقطت. الغرب لا يريد فقط تطويق روسيا بستار حديدي جديد".

وقال: "نحن نتحدث عن محاولات لتدمير دولتنا، وعن /إلغائها/ كما قيل في هذه الأيام في بيئة فاشية جديدة /متسامحة/".

وقال ناريشكين إنه نظرا لأن الولايات المتحدة وحلفاءها لم يكن لديهم الفرصة ولا الشجاعة "لمحاولة القيام بذلك في مواجهة سياسية عسكرية حرة ونزيهة"، فهم يقومون" بمحاولات مثيرة للاشمئزاز" لفرض حصار شامل.

وقال إن "الأمر الأكثر اشمئزازا هو أنه يتم ذلك تحت شعارات زائفة عن ضرورة حماية سيادة أوكرانيا والأمن الأوروبي". وأضاف أن هدف واشنطن منع ظهور مركز قوة آخر.

وأعاد التأكيد على إصرار موسكو بشأن الوضع الحيادي لأوكرانيا. وقال إن "هذا هو الحد الأدنى للحاجز الأرضي الذي تحتاج إليه بلادنا لصد هجمات الغرب".