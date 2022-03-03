حبس متهمين بالرشوة وتزوير شهادة إزالة بناء مخالف في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس شخصين "موظف، ومواطن" 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهام الأول بالاتفاق مع الثاني لمده بشهادة "محرر رسمي" مزيف مقابل إعطائه رشوة، والتربح من أعمال وظيفته، بشكل أدى إلى الإضرار بالمال العام، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الأوراق المزورة لفحصها.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة؛ يفيد قيام موظف بإحدى الجهات الحكومية، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة العطارين، باستغلال موقعه الوظيفي، وطبيعة عمله، وإمداد مواطن أخر بشهادة صادرة من محل عمله تفيد - على خلاف الحقيقة - قيام الأخير بإزالة مخالفات بناء عقار خاص به على أرض زراعية، كائنة في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل.

وكشفت التحريات أن الجهة "محل عمل" المتهم الأول سبق وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، والصادر فيها حكم قضائي ضد المتهم الثاني بالحبس، لكن الأخير قدم شهادة تفيد إلى المحكمة، وحصل على حكم بالبراءة في تلك القضية، مقابل حصول الموظف منه على مبلغ مالي على سبيل الرشوة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط المتهم الثاني "المواطن" وتبين أن المتهم، الموظف "محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا"، وباستقدامه من محبسه ومواجهتهما أقرا بالواقعة التي تحرر بها محضرًا، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق..