ألمانيا: أول شحنة مساعدات مخصصة لأوكرانيا تنطلق إلى نقطة تجمع في بولندا

أعلنت هيئة الإغاثة الفنية الألمانية "تي إتش دبليو" اليوم الخميس، أن أول شحنة مساعدات من الهيئة مخصصة لأوكرانيا انطلقت في طريقها إلى نقطة تجمع في بولندا.

وأوضحت الهيئة أن هذه هي أول شحنة مساعدات لأوكرانيا تنظمها الدولة على مستوى ألمانيا.

وحسب بيانات الهيئة، فإن الشاحنة تحمل 5000 أنظمة نظافة صحية وثمانية مولدات كهرباء و800 بدلة حماية ،ونحو 50 ألف كمامة عمليات. وتم شحن مواد المساعدة على 35 منصة نقالة.

ومن المنتظر أن يتم نقل المساعدات من نقطة التجمع في بولندا إلى أوكرانيا ،لكن عملية النقل الأخيرة لن تتم عن طريق هيئة "تي إتش دبليو"، ومن المقرر إرسال توريدات مساعدات أخرى قريبا من ولايتي بافاريا وهيسن.