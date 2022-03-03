 رئاسة شؤون الحرمين: حزم من الخدمات بالمسجد الحرام بعدد من اللغات العالمية - بوابة الشروق
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رئاسة شؤون الحرمين: حزم من الخدمات بالمسجد الحرام بعدد من اللغات العالمية

أ ش أ
نشر في: الخميس 3 مارس 2022 - 11:14 ص | آخر تحديث: الخميس 3 مارس 2022 - 11:14 ص

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، اطلاق حزم من الخدمات التي تعني بإبراز الجهود والخدمات بالمسجد الحرام بعدد من اللغات العالمية، سعيًا لاحتضان الاختلاف اللغوي وتمكين وتسهيل الوصول إلى جميع الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، وذلك ضمن مبادرة الإرشاد الإثرائي.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس - يأتي ذلك عبر توظيف اللغات وتقديم الدعم الفعال بجميع أنواعه للإدارات في تقديم خدماتها للزوار، والإسهام في الرقي بمنظومة الخدمات وتحقيق الأهداف المنشودة تجاه حسن وفادة قاصدي بيت الله الحرام وإثراء تجربتهم.

وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، أن الخدمات المقدمة توائم في مخرجاتها آمال القاصدين إلى تجربة ثرية في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، مشيرا إلى أن التواصل اللغوي في إبراز الجهود والخدمات متاح على مدار ٢٤ ساعة داخل المسجد الحرام وساحاته.


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