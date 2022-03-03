الناتو: وصول وحدات من قوة الرد إلى رومانيا

أعلن حلف شمال الاطلسي "الناتو"، الأربعاء، وصول جنود فرنسيين من قوة الرد التابعة للحلف إلى رومانيا، على خلفية التدخل العسكري الروسي ضد أوكرانيا.

وقال الحلف في بيان أوردته وكالات أنباء، أن 500 جندي فرنسي من قوة الرد وصولوا إلى رومانيا يومي الثلاثاء والأربعاء.

جدير بالذكر أن الناتو قرر لأول مرة في تاريخه تعبئة قوة الرد التابعة له في نطاق الدفاع الجماعي ونشر عناصر القوة في أوروبا الشرقية بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.

وتضم قوة الرد 40 ألف جندي من وحدات برية وجوية وبحرية وقوات خاصة.

والأسبوع الماضي، كشف الحلف عن عزمه نشر قوات الرد التابعة له للمرة الأولى شرقي أوروبا، على خلفية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وبدأت روسيا فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.