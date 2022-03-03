مصور حربي يروي كواليس أشهر صورة لامرأة أوكرانية تعاني من آثار الهجوم الروسي

في صباح يوم 25 فبراير الماضي، تداول العالم صورة الأوكرانية، أولينا كوريلو، وهي معلمة تبلغ من العمر 52 عامًا، بضمادة ممزقة، وشعرها وأنفها وخدودها وشفتيها مغطاة بالدماء.

التقطت الصورة -التي تصدرت مقدمة الصحف بجميع أنحاء العالم- في اليوم الأول للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث أصيبت "أولينا" في غارة جوية روسية استهدفت مدينة تشوهيف الشرقية.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، كانت "أولينا" أول شخص يراه المصور "وولفجانج شوان"، عندما وصل إلى مكان الحادث، ومن ثم التقط لها الصورة.

منذ ذلك الحين، تواصل المصور الحربي "شوان"، مع ابنة "أولينا"، التي أخبرته أن والدتها مستقرة بعد إجراء عملية، وأنها مستاءة بسبب انتشار ادعاءات على الإنترنت بأن "الصورة مزيفة و(كوريلو) ممثلة".

وقال شوان، إنه لم يكن لديه فكرة عندما التقط الصورة أن سيكون لها مثل هذا التأثير، وأنها سوف تنتشر على موقع "إنستجرام" لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة، وتلقى حجما هائلا من الإعجابات والرسائل، متمنيا أن يساعد ذلك على لفت الانتباه إلى تكلفة الحرب، متابعا: "غالبا يكون المدنيون هم من يعانون أكثر من غيرهم. إنه لأمر فظيع أن ننظر إلى (أولينا)، لكن يجب التقاط الصورة".

ووصل "شوان" إلى أوكرانيا في يناير الماضي، بعد أن راقب الوضع المتصاعد لعدة أشهر، وقال إنه عندما يخرج كل يوم، يرتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص.

وهذه هي المرة الأولى التي يوثق فيها "شوان" منطقة حرب. ففي العام الماضي، صور الحصار في مبنى الكابيتول الأمريكي، والمهاجرين الذين يطلبون اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك: "ذهبت إلى مبنى محترق به ضباط شرطة، والتقطت صورا، وكنت أبحث في الغرف في محاولة لمساعدة الناس على الخروج. لقد كان وضعًا فوضويًا، وكانت هناك امرأة في منتصف العمر بالطابق الخامس من المبنى، وعينها تنزفان، لقد ساعدتها على النزول واستخدمت مجموعة المعدات الطبية الخاصة بي لتقديم الإمدادات إلى أحد رجال خدمات الطوارئ".

وتابع أنه لن يتردد في ترك كاميرته ومساعدة المحتاجين: "إذا كان هناك شخصا مؤهلا أكثر مني لتقديم المساعدة الطبية، فمن الواضح أنني سأترك ذلك له".