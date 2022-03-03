جونز هوبكنز: حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز الـ440 مليون حالة

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 440 مليونا و171 ألفا و345 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و972 ألفا و601 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 79.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 42.9 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 28.8 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ954 ألفا و518 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ650 ألفا و254 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 514 ألفا و388 وفاة.