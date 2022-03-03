قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ قواته المسلحة تدافع عن وطنها ويعملون للقضاء على من وصفهم بـ"النازيين الجدد".

وأضاف في كلمة له عن تطورات العملية العسكرية، مساء الجمعة، أنّ العملية العسكرية الخاصة تمضي حسب الخطة الموضوعة.

وأشار بوتين إلى أن قواته المسلحة تقاتل ضد التهديدات بما فيها الأسلحة النووية، مشدّدًا في الوقت نفسه على أنّ القوات الروسية تعمل على ضمان حماية أرواح المدنيين في أوكرانيا.

وبدأت روسيا منذ أسبوع، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.