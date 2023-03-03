 وزارة الطاقة الأوكرانية: تلقينا أكثر من 5 ألاف طن من المساعدات لاستعادة نظام الطاقة - بوابة الشروق
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وزارة الطاقة الأوكرانية: تلقينا أكثر من 5 ألاف طن من المساعدات لاستعادة نظام الطاقة


نشر في: الجمعة 3 مارس 2023 - 9:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 مارس 2023 - 9:12 ص

 أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية ، صباح اليوم الجمعة ، أن أوكرانيا تلقت منذ مطلع الشهر الجاري أكثر من 5.3 ألف طن من المساعدات من 30 دولة لاستعادة بنيتها التحتية للطاقة، والتي لا تزال تعاني من الهجمات الروسية.
وذكرت الوزارة في بيان (نقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية الرسمية) أن قطاع الطاقة الأوكراني تلقى حتى الآن مساعدات من 30 دولة، بلغ مجموع وزنها 5.3 ألف طن. وقد ورد ما مجموعه 15 ألف طلب من أكثر من 140 شركة لإمدادنا بالطاقة.
وأكدت الوزارة في بيانها أن شركاء أوكرانيا الدوليين يواصلون تقديم دعم كبير لقطاع الطاقة الأوكراني .


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