سلطنة عمان والهند تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور سوبرامانيام جاي شانكار، حرص حكومتي بلديهما على تعزيز التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، واستمرار التشاور بينهما وتبادل المعرفة والخبرات.

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الجمعة، في العاصمة الهندية نيودلهي على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين ومؤتمر حوار "رايسينا"، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من المستجدات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب البوسعيدي، عن الشكر والتقدير للجانب الهندي على دعوة سلطنة عُمان للمشاركة كضيف شرف في اجتماعات مجموعة العشرين، والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

من جانبه، أعرب وزير الشؤون الخارجية الهندي عن بالغ تقديره لإسهامات سلطنة عُمان البنّاءة في مختلف اجتماعات مجموعة العشرين، وما تقدمه من إثراء إيجابي للمناقشات التي تتم خلالها لإيجاد توافقات عالمية لمختلف القضايا والتحديات التي تواجه العالم.