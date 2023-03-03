كبير مسؤولي الأمن في روسيا يسافر إلى كوبا ويلتقي راؤول كاسترو

سافر نيكولاي باتروشيف كبير المستشارين الأمنيين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحليفه المقرب إلى كوبا هذا الأسبوع والتقى بالزعيم السابق للبلاد، راؤول كاسترو، في ما وصفته وسائل الإعلام الكوبية بأنها "زيارة عمل".

وذكرت صحيفة ميامي هيرالد الأمريكية أن التلفزيون الكوبي الحكومي عرض ليل الأربعاء صورا للزعيم الكوبي، 91 عاما، المتقاعد رسميا، وهو يعانق باتروشيف، الذي التقى لاحقا بالرئيس الحالي للبلاد ميجيل دياز- كانل.

ولم تقدم وسائل الإعلام الكوبية والروسية تفاصيل بشأن الزيارة، فبحسب وكالة تاس الروسية، سيعقد باتروشيف في هافانا "مشاورات روسية كوبية موسعة بين الوكالات حول القضايا الأمنية".

وشارك في الاجتماع أيضا الجنرال لازارو ألبرتو ألفاريز كاساس، وزير الداخلية الكوبية، التي تدير مختلف وكالات الاستخبارات في البلاد، إلى جانب مسؤولين أمنيين روس آخرين سافروا مع باتروشيف.

وعلى عكس بوتين، الذي نادرا ما سافر خارج البلاد خلال العام الماضي، فإن باتروشيف، أحد أقوى المدافعين عن الغزو الروسي لأوكرانيا، كان يسافر إلى الخارج في محاولة لحشد الدعم للحرب وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية.

وزار باتروشيف فنزويلا في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث التقى بزعيم فنزويلا نيكولاس مادورو.