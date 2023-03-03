شولتس يصل واشنطن لإجراء محادثات مع بايدن

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى واشنطن ليل الخميس، حيث يعتزم عقد لقاء وجها لوجه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، في محادث من المتوقع أن تركز على الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وعلى غير المعتاد، ليس من المزمع عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الجانبين بعد لقاء الجمعة، كما أن شولتس لا يرافقه وفد صحفي من برلين، كما هو الحال عادة. كما أنه لم يكن هناك وفد من رجال الأعمال على متن الطائرة الحكومية.

وقال شولتس قبل مغادرة برلين إن "تبادلنا للرأي وحديثنا معا بوتيرة كبيرة للغاية هو تعبير عن جودة العلاقات عبر ضفتي الأطلسي، وعن التعاون الجيد بين الرئيس الأمريكي والمستشار الألماني".

وأشار إلى أن الاتصالات الهاتفية والمؤتمرات عبر الفيديو ليست كافية دائما، لافتا إلى قرارهما الجلوس معا وجها إلى وجه.

وأضاف شولتس : "هذا أمر ضروري في وضع دولي أصبحت فيه الكثير من الأمور شديدة الصعوبة"، وتابع:" أنا أتطلع إلى هذا".

يذكر أن لقاء البيت الأبيض هو الموعد الرسمي الوحيد لشولتس خلال زيارته لواشنطن. وفي أعقاب ذلك سيجري شولتس مقابلة مع فريد زكريا الصحفي في شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي ثاني زيارة لشولتس إلى البيت الأبيض منذ تولي مهام منصبه قبل نحو 15 شهرا. وكان شولتس قد قام بزيارته الأولى لواشنطن في أوائل شباط/فبراير 2022 حيث كان للملف الأوكراني دورا محوريا أيضا.

وفي ذلك الوقت، كان هناك عشرات الآلاف من جنود الجيش الروسي قد احتشدوا على الحدود مع أوكرانيا، وبعد ذلك بأسبوعين ، في 24 شباط/فبراير 2022 غزت روسيا أوكرانيا.