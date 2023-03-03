«أنا فصلت» تعبير لغوى مستحدث كثيرا ما نسمعه فى أماكن العمل تلك التى تستدعى الأعمال الذهنية المستمرة حتى بعد أن أصبح الكمبيوتر حجر الزاوية فى أداء المهام المكتبية.

«فصلت» بمعنى أننى استنفدت كل طاقاتى الذهنية إلى الحد الذى يقف بى على حافة هاوية من الانهيار النفسى والمعرفى.

استخدام ذهن الإنسان فى التفكير لفترات طويلة يدفع الإنسان للشعور بالتعب الذهنى والإرهاق فى التفكير ثم عدم القدرة على مواصلة بذل الجهد الذهنى بالمستوى السابق، يحدث هذا لكل الناس وفى كل الأعمار لا يستثنى الشباب ولا يعفى الكهول.

حتى الآن يعرف الإنسان الظاهرة ويعانى منها لكنه للأسف لا يدرك كنهها وإن كان لديه بعض من مفاتيح القضية، معرفة السبب أو مجموع الأسباب تنير الطريق بالطبع للحل وإمكانية العلاج.

تتعدد النظريات لكن يظل المقبول منها علميا قليلا نسبيا:

الآلية البيولوجية إحدى النظريات المطروحة وهى أن الاستمرار فى التفكير والعمل المكتبى والقراءة وبالطبع التحليل والاستنتاج يقود الإنسان إلى الاجهاد الذهنى نتيجة لتراكم بعض المركبات الضارة الكيميائية فى أنسجة المخ والتى تنتج تلقائيا من ازدياد الضغط على وظائف المخ المرتبطة بالتفكير. تراكمها يدفع الإنسان للشعور بالتعب نظرا لأن تلك المنتجات الثانوية الكيميائية ضارة بخلايا الدماغ مدمرة لحيويتها ونشاطها ويطلق عليها التسمية المعروفة «بالجلوتومات» تتراكم تلك المواد فى قشرة الفص الجبهى للدماغ تلك المنطقة التى منها تصدر الأحكام والقرارات.

تبدأ الجلوتومات عملها بالتأثير بالسلب على خلايا تلك المنطقة الأمر الذى معه يبدأ الإجهاد الذهنى والذى يسفر فيما بعد عن انحسار القدرة على الاستمرار فى بذل الجهد والتفكير.

بدء الشعور بعدم استطاعة الاستمرار إشارة إلى أن المخ يجب أن يتخلص من تلك المواد الضارة على الفور وعلاج الأمر لا يأتى بتذكرة طبية إنما بإجازة إجبارية يتوقف الإنسان فيها عن النشاط الذهنى وربما كان من أفضل الحلول المداومة على بعض الرياضات الذهنية التى يمكن ممارستها بسهولة كالتأمل: ليصفو ذهنك وتنتعش خلايا المخ.