اليابان تسجل 11 ألفا و506 إصابات جديدة بفيروس كورونا و87 وفاة

سجلت اليابان 11 ألفا و506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و87 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 33 مليونا و252 ألفا و686، والوفيات إلى 72 ألفا و581.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 381 مليونا و865 ألفا و889 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليابان حتى الآن.

تجدر الإشارة أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.