طلاب نيوزيلندا يبدأون موجة من الاحتجاجات العالمية للتحرك بشأن تغير المناخ

بدأ آلاف الطلاب في نيوزيلندا ، اليوم الجمعة، موجة من الاحتجاجات العالمية للمطالبة بالمزيد من الإجراءات العاجلة بشأن تغير المناخ.

وجمعت منظمتا "إضراب مدرسي من أجل المناخ" و "أيام الجمعة من أجل المستقبل" الشبابيتان قواها لاستضافة احتجاجات المناخ لهذا العام، مع التخطيط لمظاهرات ومسيرات في جميع القارات.

وقال زعيم حزب الخضر في نيوزيلندا جيمس شو إن بلاده لديها "لمحة عن رؤية واحدة محتملة" من أجل المناخ في المستقبل.

وتابع "الدمار الذي سببته فيضانات أوكلاند وإعصار جابرييل كان ساحقا. وفقد الناس أحباءهم ودمرت حياة عدد لا حصر له من الناس. هذا هو تغير المناخ".

وأضاف "بصراحة، الوقت ينفد والصبر ينفد. نحن بحاجة إلى إجراء عاجل".

ويدعو الشباب النيوزيلندي إلى عدم البدء في عمليات جديدة للتنقيب عن موارد الوقود الأحفوري، وخفض سن التصويت إلى 16 وإعلان المزيد من المناطق البحرية كمحميات.

وبدأت حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" من جانب الناشطة السويدية جريتا تونبرج ،16 عاما، والتي حشدت الشباب حول العالم بنشاطها منذ أن بدأت في تنظيم إضراب مدرسي أسبوعي ومسيرات خارج البرلمان السويدي في عام 2018.