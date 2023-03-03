 شباب الجيزة تنقذ فعاليات التدريب الأسبوعي لتنمية مهارات الأيتام - بوابة الشروق
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شباب الجيزة تنقذ فعاليات التدريب الأسبوعي لتنمية مهارات الأيتام

يارا صابر
نشر في: الجمعة 3 مارس 2023 - 5:55 م | آخر تحديث: الجمعة 3 مارس 2023 - 5:55 م

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تنفيذ المشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي" لتنمية مهارات الأيتام رياضيا وكشفياً للمرحلة السنية من 11 حتى 18 سنة لعدد 50 لاعبا بمركز شباب الجيزة لتنمية مهارات لياقة بدنية وتنس طاولة وكرة قدم وكشافة.

وأوضحت المديرية، أن المشروع يهدف إلى تنمية مهارات الأيتام رياضيا وكشفيا، وصقل قدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم، وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع ودمجهم في المجتمع وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والاهتمام بممارسة الرياضة واكتشاف الموهوبين منهم.

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