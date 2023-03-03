شباب الجيزة تنقذ فعاليات التدريب الأسبوعي لتنمية مهارات الأيتام

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تنفيذ المشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي" لتنمية مهارات الأيتام رياضيا وكشفياً للمرحلة السنية من 11 حتى 18 سنة لعدد 50 لاعبا بمركز شباب الجيزة لتنمية مهارات لياقة بدنية وتنس طاولة وكرة قدم وكشافة.
وأوضحت المديرية، أن المشروع يهدف إلى تنمية مهارات الأيتام رياضيا وكشفيا، وصقل قدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم، وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع ودمجهم في المجتمع وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والاهتمام بممارسة الرياضة واكتشاف الموهوبين منهم.