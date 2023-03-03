الاستخبارات البريطانية تأسف بشدة لفشلها في منع هجوم انتحاري قبل 6 سنوات

وقال مدير إم آى 5 كين ماكالوم إنه "يأسف لعدم الحصول على مثل هذه المعلومات الاستخبارية".

وأضاف ماكالوم أن "جمع المعلومات الاستخبارية السرية أمر صعب، لكن لو تمكنا من اغتنام الفرصة الضئيلة التي كانت لدينا، فربما لم يتعرض هؤلاء المتضررون لمثل هذه الخسارة والصدمة المروعة".

وأدى الهجوم الانتحاري إلى مقتل 22 شخصا وإصابة المئات، عندما فجر عبيدي قنبلة يدوية الصنع في بهو مانشستر أرينا أثناء مغادرة الجمهور حفل المغنية الأمريكية أريانا غراندي، في 22 مايو 2017.

ووجد التحقيق أن الجهاز قيَّم جزأين من المعلومات حول عبيدي، قبيل الهجوم ووجد أنهما لا علاقة لهما بالإرهاب.