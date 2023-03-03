كييف توافق على إنشاء مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا

وافقت حكومة أوكرانيا على مشروع اتفاق بين مجلس وزراء أوكرانيا والمحكمة الجنائية الدولية بشأن إنشاء مكتب المحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية -في بيان، وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية اليوم الجمعة- إن "الاتفاق يهدف إلى تسهيل عملية إنشاء مكتب المحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا وسير عمله بشكل سليم، الذي ينصب تركيزه الرئيسي على التحقيق في القضايا المعلقة أمام المحكمة منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2014".

وتجدر الإشارة إلى أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو محاكمة أشخاص محددين مسؤولين عن جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وتعترف أوكرانيا باختصاص المحكمة لغرض تحديد ومحاكمة العملاء والمتواطئين في الأعمال التي ارتكبت على أراضي أوكرانيا خلال ثورة الكرامة، وكذلك الجرائم التي ارتكبت على أراضي أوكرانيا منذ 20 فبراير 2014 وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.