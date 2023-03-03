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سجل المركز السوري للزلازل اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر شمال مدينة اللاذقية.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية "سانا" دون التطرق لمزيد من التفاصيل.