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سجل المركز السوري للزلازل اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر شمال مدينة اللاذقية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية "سانا" دون التطرق لمزيد من التفاصيل.