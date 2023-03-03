بريطانيا تتأهب لانفجار في القطب الشمالي مع تراجع درجات الحرارة لمستويات غير معتادة

تستعد المملكة المتحدة لانفجار في القطب الشمالي أواخر فصل الشتاء، حيث من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة إلى مستويات غير معتادة خلالا الأيام المقبلة، ومن المتوقع تساقط ثلوج على أجزاء من البلاد، أوائل الأسبوع المقبل.

وقال كريس ألموند، نائب كبير خبراء الأرصاد بهيئة الأرصاد الجوية، "مع تراجع درجات الحرارة إلى أقل من الصفر الليلة الماضية، ومخاطر سقوط ثلوج، قد تصدر تحذيرات بشأن الطقس، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، بمجرد أن تصبح التفاصيل بشأن التداعيات المحتملة أوضح"، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تشهد اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وشرق إنجلترا سقوط ثلوج اعتبارا من الاثنين المقبل، طبقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية في بيان.

وأصدرت هيئة الأمن الصحي في بريطانيا إنذارا من الطقس البارد في جميع أنحاء إنجلترا، والذي من المحتمل تمديده.

وكانت موجة باردة قد ضربت أجزاء من البلاد في ديسمبر الماضي وشهدت إنجلترا أكبر موجة جفاف خلال 30 عاما في فبراير الماضي.