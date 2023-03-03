انطلقت انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهن التمثيلية، صباح اليوم، وتستمر حتى الخامسة مساء، بنادي نقابة المهن التمثيلية.

وحرصت الفنانة ماجدة زكي على دعم شقيقها المرشح لمقعد النقيب، وقالت في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "الجميع سعيد لأنه جاء لانتخاب مرشح يحبهم ويحبوه، وشهم وجدع مع الجميع"، كما قامت بالغناء والاحتفال مع محبيه.

ويتنافس على مقعد النقيب د. أشرف زكى، والفنان حلمى فودة، والمخرج أحمد السيد أبو موسى.

وانتهت ولاية 6 أعضاء من النقابة، وهم إيهاب فهمى، ونهال عنبر، وسامى مغاورى، وأشرف طلبة، ومصطفى حجاج، وعفاف رشاد، وجميعهم لهم حق الترشح لدورة أخرى.

وترشح لمقاعد الأعضاء الـ6 بمجلس النقابة، 12 شخصا وهم أحمد بدير، ونهال عنبر، وإيهاب فهمى، وأشرف طلبه، ولقاء سويدان، وعفاف رشاد، وهند عاكف، وحكمت عاطف، وعلى كمالو، ومحمد عاشور، ومحمد صلاح أدم، وصلاح طافش.