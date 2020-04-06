الولايات المتحدة تتعهد بتقديم معونات عسكرية جديدة لأوكرانيا

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تعهدت الولايات المتحدة، بتقديم مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لأوكرانيا؛ لدعم دفاعها عن أراضيها ضد الحرب العدوانية الروسية عليها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الحزمة الجديدة ستشمل في المقام الأول الذخيرة، وعلى سبيل المثال ستضم منصات إطلاق الصواريخ المتعددة، ومدافع الهاوتزر من طراز هيمارس التي تنتجها الولايات المتحدة.

وكذلك تتضمن الحزمة ذخيرة لناقلات الجنود المدرعة برادلي، حسب الوزارة.

ووفقا لأحدث أرقام البنتاجون، بلغ إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية الحرب أكثر من 32 مليار دولار، لا تشمل الحزمة الجديدة.

تعتبر الولايات المتحدة أهم حليف لأوكرانيا في الدفاع ضد الغزو الروسي.

سعى المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة لتبادل وجهات النظر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الحرب في أوكرانيا خلال اجتماع عمل عقد في واشنطن.

ومن المرجح أيضا أن يلقي الاثنان نظرة على الاستراتيجية المستقبلية للحلفاء الغربيين في أوكرانيا.

في نهاية يناير الماضي وبعد الكثير من الأخذ والرد، وبالتوازي مع الالتزام الألماني بتزويد كييف بدبابات ليوبارد، أعلنت الإدارة الأمريكية أيضا أنها ستسلم 31 دبابة قتالية رئيسية من طراز إم1 أبرامز إلى أوكرانيا.

من المتوقع أن يستغرق نشر هذه الدبابات بعض الوقت.

في الآونة الأخيرة، كانت هناك روايات متضاربة من البيت الأبيض ومكتب المستشارية الألمانية حول كيفية وصول التعهد بتقديم الدبابات القتالية لاوكرانيا.