قال مسئولان وشخص مطلع، إن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، اليوم الجمعة، قيمتها نحو 400 مليون دولار وتتألف بشكل أساسي من الذخيرة.

ومن المتوقع أن تكون المساعدة المقدمة لأوكرانيا موضوعا رئيسيا خلال لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز في البيت الأبيض اليوم، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت المصادر أمس أن الحزمة من المتوقع أن تحتوي على المزيد من صواريخ الإطلاق المتعدد الموجهة لقاذفات هيمارس، وذخيرة لمركبات برادلي القتالية، بالإضافة إلى جسور تطلقها مركبات مدرعة.

وفي حديثه للصحفيين في وقت سابق، لم يحدد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قيمة حزمة المساعدات الجديدة وقال إن مزيدا من التفاصيل سيُكشف عنه قريبا.

وأفادت رويترز يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تسعى لمعرفة آراء حلفاء مقربين في إمكانية فرض عقوبات جديدة على الصين إذا قدمت دعما عسكريا لروسيا في حربها في أوكرانيا.

وسُئل كيربي عما إذا كانت العقوبات المحتملة ضد بكين ستكون ضمن مناقشات بايدن وشولتز، فأجاب "أتوقع بالتأكيد في معرض الحديث عما يحدث في أوكرانيا أن تُطرح قضية دعم طرف ثالث لروسيا".