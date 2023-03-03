الأمن الروسي: السجن 19 عاما لداعشي متهم بالتحضير لعمل إرهابي في موسكو

أصدرت محكمة مقاطعة موسكو حكما بالسجن 19 عاما بحق أحد أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي بتهمة التحضير لهجوم إرهابي.

وذكر المكتب الصحفي لدائرة جهاز الأمن الفدرالي في موسكو - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "تم الحكم بحق عضو الخلية الإرهابية (محمدوف كا.أم.) من مواليد عام 1982 الذي كان يعد لتنفيذ عمل إرهابي في أراضي مقاطعة موسكو باستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع بالسجن لمدة 19 عاما.

وأضاف البيان أنه تم اكتشاف أن المدان كان على اتصال مع مرشدين من تنظيم داعش متواجدين خارج الحدود الروسية، ومر بفترة تدريب على إنتاج عبوة ناسفة واشترى مكونات لإنتاجها وكان يستعد لتنفيذ عمل إرهابي في أحدى محاكم مقاطعة موسكو ، وتم القبض داخل شقة مستأجرة أثناء قيامه بتصنيع عبوة ناسفة، وتم العثور أيضا أثناء أعمال التفتيش في الشقة على متفجرات وعناصر تدمير على شكل مسامير وهاتف محمول لتشغيل العبوة الناسفة وكذلك خريطة رسمت عليها طرق لدخول مبنى المحكمة.

وعلى إثر ذلك أدين "محمدوف" بارتكاب جرائم بموجب الجزء 1 من المادة 205 "عمل إرهابي" والجزء 1 من المادة 222.1 من القانون الجنائي الروسي "حيازة أسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو حملها بصورة غير مشروعة" وحكم عليه بالسجن 19 عاما.

من جهة أخرى، نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقطع فيديو أظهر آثار محاولات مسلحين أوكرانيين إثارة الفوضى وإطلاق النار وزرع المتفجرات عقب تسللهم إلى إحدى قرى مقاطعة بريانسك الروسية المحاذية لأوكرانيا.

ويُظهر مقطع الفيديو، سيارات أطلق المخربون الأوكرانيون النار عليها وتسببوا بمقتل مدني، فضلا عن وجود أسلحة ومتفجرات وقنابل يدوية وألغام مزروعة حاول المخربون الأوكرانيون من خلالها إثارة الفوضى في منطقة "كليموفسكي" بمقاطعة بريانسك.

وكان جهاز الأمن الروسي أعلن أمس الخميس العثور على عدد كبير من الأجهزة القابلة للتفجير بمنطقة "كليموفسكي"، مشيرا إلى أن الوضع في المنطقة تحت سيطرة القوات والسلطات الأمنية.

ونتيجة لهجوم من قبل مجموعة المخربيين الأوكرانيين، قُتل أحد السكان المحليين وأصيب طفل يبلغ من العمر 10 أعوام.

يُذكر أن مجموعة من المخربين الأوكرانيين تسللت أمس إلى منطقة كليموفسكي بمقاطعة بريانسك واحتجزت عددا من المدنيين كرهائن في متجر بإحدى القرى قبل أن تعيد قوات الأمن الروسي فرض السيطرة والأمن إلى المنطقة.

من ناحية أخرى، أعرب وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف عن ثقته من أن الدول الغربية ستقوم بتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة على الرغم من معارضة بعض الحلفاء.

وقال ريزنيكوف - في تصريح نقلتها قناة (سي إن إن) الأمريكية - إنه واثق من أن أوكرانيا ستحصل على نوعين إلى ثلاثة أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة، مشيرا إلى أن هذا سيعتمد على المهندسين والمجالات الجوية والصيانة بالإضافة إلى قطع الغيار.

وأعرب ريزنيكوف عن اعتقاده بأنه سيكون هناك ما يسمى بتحالف الطائرات المقاتلة كما هو الحال مع عملية تسليم دبابات من طراز ليوبارد 2 من قبل الحلفاء الغربيين، مشيرا إلى أنه يعتقد أيضا أن الدول الغربية لن توافق في البداية على تسليم الطائرات المقاتلة مثلما حدث مع تسليم دبابات ليوبارد 2، وهو الذي لم توافق عليه ألمانيا في البداية.

وفي السياق، أعلنت أوكرانيا وفنلندا تعاونا ثنائيا بشأن تبادل المعلومات والتحليل والبحث لمنع الجرائم الجنائية العابرة للحدود.

وذكرت وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية أن مدير مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني أوليكسي سوخاتشوف ومفوض الشرطة الوطنية الفنلندية سيبو كوليهماينن وقعا على مذكرة تعاون تنص على تبادل المعلومات والتحليل والبحث والطرق الأخرى لمنع الجرائم الجنائية واكتشافها وإنهائها والتحقيق فيها.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم بين مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني والمجلس الوطني للشرطة في فنلندا تهدف إلى بدء تعاون عملي في مجال منع ومكافحة الفساد والجرائم المنظمة والعابرة للحدود والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والذخيرة والمتفجرات.

وأضافت أن مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني والمجلس الوطني للشرطة في فنلندا يخططان لتنظيم أنشطة تدريبية بشكل مشترك وعقد اجتماعات عمل ومؤتمرات وحلقات عمل.

على صعيد متصل، أشادت السفيرة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي جوليان سميث، ببسالة وشجاعة أوكرانيا في كفاحها من أجل الحفاظ على المبادئ الاساسية لميثاق الأمم المتحدة الخاصة باحترام سيادة الدول وعدم مشروعية ضم أراضى الغير بالقوة.

وشددت سميث ـ في مقابلة خاصة مع قناة الحرة (الإخبارية) الأمريكية من بروكسل ـ على أن "حلف شمال الأطلسي لا يقدم أي مساعدات أمنية مباشرة لأوكرانيا، ولكن دول الناتو هي من تقوم بهذه المهمة حتى تتمكن كييف من الدفاع عن نفسها ضد أي عدوان أو مخططات استفزازية على أراضيها".

وأكدت سميث حاجة أوكرانيا الماسة إلى ذخائر ومدفعيات جوية من أجل التصدي لأي هجوم محتمل من الجانب الروسي.

وردا على سؤال حول إمكانية شن روسيا هجوما على أوكرانيا خلال فصل الربيع القادم، قالت السفيرة الأمريكية لدى الناتو إنه "من المتوقع أن تزيد بعض الدول مثل أستراليا في تقديم المساعدات الأمنية لأوكرانيا خلال فصل الربيع، مما يجعلها قادرة في شن الهجمات للتصدي لأى عدوان على أراضيها خلال هذه الفترة، كما توقعت سميث خسارة روسيا إزاء تحقيق أهدافها الاستراتيجية بأي طريقة رئيسية خلال الأشهر القادمة.

اقتصاديا.. أعلنت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية "أوكرنرجو"، أن نظام الطاقة في أوكرانيا يعمل دون عجز في السعة منذ 20 يومًا حتى الآن.

وذكرت شركة الطاقة الأوكرانية - في بيان - "لم يكن هناك عجز في القدرة في نظام الطاقة لمدة 20 يومًا على التوالي، ولا يتوقع أي شيء من هذا القبيل في الوقت الحالي".

وأوضح أن أحجام الاستهلاك هي على مستوى يوم العمل ويتم تغطيتها بالكامل بإنتاج الكهرباء من منشآت توليد الطاقة الأوكرانية وكمية صغيرة من الواردات.

ويتم تشغيل جميع أنواع محطات الطاقة الآن، ويساهم حجم قدرات التوليد المتاحة في تحسين السلامة التشغيلية لنظام الطاقة، وفقا لبيان شركة الطاقة الأوكرانية.

وأشار إلى أنه لا توجد قيود على إمدادات الطاقة للمستهلكين المنزليين الآن، لافتا إلى أنه في حال حدوث أي تغييرات في حالة الطاقة وزادت أحجام الاستهلاك بسرعة فقد يحدث انقطاع للتيار الكهربائي.

وأضاف البيان أن "مهندسي الطاقة يواصلون أعمال الإصلاح داخل جميع كائنات الطاقة التي تضررت سابقًا في هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية من أجل زيادة السعة المتاحة في نظام الطاقة وزيادة موثوقية نقل الطاقة وإمدادات الطاقة في مناطق معينة".