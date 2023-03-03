أمريكا وهولندا تجددان التزامهما بدعم نظام دولي قائم على القواعد

جددت الولايات المتحدة وهولندا التزامهما بالوقوف دائمًا جنبًا إلى جنب لدعم نظام دولي قائم على القواعد.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة ، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الهولندي ووبكي هوكسترا في نيودلهي على هامش قمة العشرين.

وبحث الوزيران، بحسب البيان، حرب روسيا الشاملة المستمرة وغير المبررة في أوكرانيا، بما في ذلك سبل تعزيز الدعم للأخيرة.

كما ناقش بلينكن وهوكسترا خلال اجتماعهما سبل التعاون للحفاظ على السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.