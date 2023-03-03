الأهلي يفوز على طلائع الجيش بدوري محترفي اليد

فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 29–28، في سابع جولات المرحلة الثانية بدوري المحترفين.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 15–11، قبل أن يواصل الفريق تقدمه في الشوط الثاني لتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 29–28.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الجولة القادمة مع البنك الأهلي، بينما يواجه طلائع الجيش نظيره سبورتنج.

وتقام مباريات الجولة القادمة من دوري محترفي اليد يوم 16 مارس الجاري.

وتقام مباريات المرحلة الثانية من دوري محترفي كرة اليد بنظام الدوري من دورين، حيث يخوض كل فريق 10 مباريات، ويحصل كل فريق على نقاط اعتبارية من النتائج التي حققها طوال المرحلة الثانية، حيث يحصل الفائز على نقطة وفي حالة التعادل يحصل كل فريق على نصف نقطة.

كما تضاف لجميع فرق المرحلة الثانية نقاط اعتبارية من مشاركة فريقيهما مواليد 2002 و 2004، حيث يحصل الأول على 3 نقاط والثاني على نقطتين ونصف والثالث على نقطتين وهكذا.