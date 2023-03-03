قال الدكتور وليد عبد الله، وكيل وزارة المالية، إن الزيادات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس؛ تهدف إلى تحسين دخل جميع العاملين بالقطاع الحكومي للدولة، مشيرا إلى عكوف المالية على وضع القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق القرارات المعلنة، ونظم الإثابة للعاملين، التزاما بتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الخميس، أن الزيادات لا تقل عن 1000 جنيه لكل درجة، بدءا من الدرجة الثالثة - أدنى فئات التعيين- إلى الدرجات الممتازة، بالإضافة إلى نظم الإثابة- التي تختلف من كادر مهني إلى آخر- داخل كل مؤسسة، وذلك لجميع المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من العاملين بالقطاع الحكومي.

وفيما يخص الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراة، أوضح أن الموظف الحاصل على الماجستير بعد تطبيق الزيادات؛ وصل راتبه من 3720 بزيادة ألف جنيه 4720 + حافز 280 جنيها ليصبح 5 الآف؛ منوها أنه سيتم إضافة ألف جنيه وصولا إلى 6 الآف جنيه والدكتوراه قياسا بذلك، مؤكدا التزام الحكومة بمنح الفارق بأكثر من ألف جنيه إلى أصحاب الحد الأدنى للدرجة الثالثة.

وأشار إلى أن إجمالي حزمة الزيادات المقرر تطبيقها بدءا من أبريل؛ تتراوح من 45 إلى 50 مليار جنيه.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات على هامش افتتاح عدد من المشروعات بمبادرة تطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» في المنيا اليوم، شملت:



- زيادة المعاشات بنسبة 15 % اعتبارا من أول إبريل 2023.

- رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا اعتبارا من أول إبريل 2023.

- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ شهريا، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.