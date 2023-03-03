قائد القوات الأوكرانية يتفقد قوات بلاده في مدينة باخموت

تفقد قائد القوات البرية الأوكرانية قوات بلاده في مدينة باخموت بعدما نشر يفجيني بريجوجين مؤسس قوات "فاجنر" المرتزقة الروسية، مقطع فيديو يقول فيه إن وحداته "حاصرت فعليا" المدينة، حسبما أفادت اليوم الجمعة وكالة" بلومبرج" للأنباء.

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مع مجلس الأمن القومي الروسي؛ لمناقشة تعزيز ما وصفه بتدابير مكافحة الإرهاب، بعدما ألغى أمس زيارة إلى جنوب روسيا في أعقاب وقوع حادث بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وفي بيلاروس المجاورة، أصدرت محكمة حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق الناشط البيلاروسي أليس بيالياتسكي الحائز على جائزة نوبل للسلام، في قضية جنائية، إذ تواصل السلطات قمع المعارضين.