مدرب لايبزيج: هدفنا تقديم أداء عال أمام دورتموند بالدوري الألماني

قال ماركو روزه، المدير الفني لفريق لايبزيج، إن فريقه يحتاج إلى أداء عال من أجل الحفاظ على فرصه في مواجهة فريقه السابق بوروسيا دورتموند في مباراة قوية بالدوري الألماني (بوندسليجا)، اليوم الجمعة.

وكان روزه قد تولى تدريب دورتموند الموسم الماضي، وسيعود الآن لملعب فريقه السابق للمرة الأولى مع لايبزيج، والذي يحتل المركز الرابع بفارق أربع نقاط خلف دورتموند المتساوي مع بايرن ميونخ في عدد النقاط .

وفاز لايبزيج على دورتموند 3 / صفر في مباراة الدور الأول في الخريف، والتي كانت أول مباراة لروزه كمدرب لفريق لايبزيج، كما فاز الفريق في آخر ثلاث مواجهات بينهم في الدوري.

لكن دورتموند يدخل المباراة في الوقت الحالي، وقد فاز بآخر تسع مباريات خاضها في كل البطولات منذ عودة المنافسات في يناير الماضي.

وقال روزه في تصريحات تليفزيونية: "تألق دورتموند في الفترة الأخيرة والثقة التي يتحلى بها الفريق تجعله منافسا قويا ، لقد قدم مسيرة رائعة للغاية ولديه لاعبون أصحاب مهارات فردية هائلة".

وأضاف: "سنحتاج للتحلي بالشجاعة وأن نقدم أداء عاليا ليلة الجمعة، سيكون علينا العمل بجد بدون الكرة وأن نحسن التعامل مع قوة دورتموند للمضي قدما".

وتابع روزه: "نحن في مواجهة فريق كبير لديه زخم ، لكننا سنحاول تغيير الأمور، نحن في مرحلة جيدة".

وخسر لايبزيج مباراة واحدة فقط تحت قيادة روزه في بطولة الدوري، وكانت الشهر الماضي أمام يونيون برلين، بالإضافة إلى تعادله في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتعرض كونراد لايمر، مدافع الفريق للإيقاف، لكن المهاجم كريستوفر نكونكو قد يعود للتشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة.

وأبدى تيمو فيرنر مهاجم الفريق ثقته حينما قال في تصريحات لصحيفة "لايبتسيجر فولكس تسايتونج": "لقد فزنا بآخر ثلاث مباريات أمام دورتموند، لذا لماذا لا نحقق ذلك للمرة الرابعة؟".

وأضاف: "نحن نبتعد بفارق أربع نقاط خلف دورتموند، ماركو روزه سيعود لمكانه، مجتمع الكرة الألمانية يراقبنا، نريد تلك النقاط الثلاث أمام دورتموند القوي جدا، لن نجعل أنفسنا أصغر مما نحن عليه".