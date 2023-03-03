جوارديولا: كومباني سيصبح مدربا للسيتي في المستقبل

قال الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إنه لا يساوره أي شكوك في إمكانية تولي البلجيكي فينسنت كومباني قائد الفريق سابقا، منصب المدرب الذي يشغله حاليا جوارديولا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن كومباني قدم أداء رائعا مع بيرنلي في أول موسم له كمدرب للفريق، حيث يتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وسيحظى كومباني بفرصة العودة مجددا لملعب "الاتحاد" في وقت لاحق من الشهر الجاري، وذلك حينما يلتقي بيرنلي مع مانشستر سيتي في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا: "سيعود إن أجلا أو عاجلا، أعتقد أن قدره هو أن يكون مدرب مانشستر سيتي، هذا سيحدث، لكن لا أعرف متى".

وأضاف: "هذا شعوري ربما أكون مخطئا ، لكنه لديه الإمكانيات والعمل والمعرفة باللعبة وأنه يحظي بالاحترام ولديه الخبرة".

وفاز كومباني، القائد السابق للفريق والمدافع القوي، بلقب الدوري الإنجليزي أربع مرات مع سيتي قبل التحول للتدريب في بلاده بلجيكا مع فريق أندرلخت.

وبعد عامين من المسؤولية هناك، انتقل لتدريب بيرنلي الصيف الماضي ونجح في وضع بصماته مع الفريق حيث قاده لتصدر الترتيب والاقتراب من الصعود للدوري