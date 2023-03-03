بوتين يناقش قضايا الأمن من مسؤولين كبار

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأعضاء مجلس الأمن القومى الروسى لبحث تعزيز ما وصفه بإجراءات مكافحة الإرهاب، بعد يوم من إلغاء زيارة إلى جنوبي روسيا إثر حادث قرب الحدود مع أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



ونشر يفجيني بريجوزين، مؤسس مجموعة فاجنر للمرتزقة، مقطعا مصورا يقول فيه إن وحداته "حاصرت باخموت عمليا"، وهي المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا التي كانت مسرحا لقتال وحشي لأشهر.



وفي بيلاروس المجاورة، صدر حكم ضد أليس بيالياتسكي الناشط الحقوقي البيلاروسى الحائز على جائزة نوبل للسلام بالسجن لعشر سنوات في مستعمرة عقابية فيما تواصل السلطات التضييق على المعارضة.