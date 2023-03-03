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كندا تسجل 50 حالة وفاة و989 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الجمعة 3 مارس 2023 - 10:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 مارس 2023 - 10:18 ص

سجلت كندا 989 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و50 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و603 آلاف و795 إصابة، وترتفع الوفيات إلى 51 ألفا و455.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 96 مليونا و956 ألفا و502 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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