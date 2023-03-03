 السيطرة على 3 حرائق في الجيزة بينهم سطح مدرسة - بوابة الشروق
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السيطرة على 3 حرائق في الجيزة بينهم سطح مدرسة

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 3 مارس 2023 - 5:51 م | آخر تحديث: الجمعة 3 مارس 2023 - 5:51 م
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على 3 حرائق بأماكن متفرقة بنطاق المحافظة، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، 3 بلاغات منفصلة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثانى بأحد العقارات بشارع المصطفى في الجيزة، وشقة بالدور الأرضي بشارع علي الديب في إمبابة، وحريق أعلى مبنى مدرسة بطريق الفيوم بنطاق المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل كل حريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحرائق الثلاث، دون وقوع إصابات.

تحرر المحاضر اللازمة تجاه كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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