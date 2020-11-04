وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة، بأنها أفضل مما كانت عليه منذ سنوات عديدة.

وعلى خلفية الحرب الأوكرانية، أكد شولتس على أهمية العلاقات بين البلدين خلال زيارته القصيرة لواشنطن اليوم الجمعة.

وقال شولتس ،قبل إجرائه محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض: "أعتقد أن هذا مهما في هذه الأوقات عندما نجد أنفسنا في تحد مع الحرب العدوانية الروسية المروعة على أوكرانيا".

وأضاف شولتس قائلا: "لكن سيكون من المهم أيضا على المدى الطويل أن نواصل تطوير هذا التعاون عبر الأطلسي".

وأوضح شولتس أن أساس هذه الثقة تنشأ من الحوار مع بعضنا البعض مرارا وتكرارا، "وهذا بالضبط ما نفعله".

وتم تحديد موعد اللقاء الذي استمر لمدة ساعة تقريبا بين شولتس وبايدن في فترة ما بعد الظهر بالتوقيت المحلي، الثامنة مساء بتوقيت وسط أوروبا).

وأشار شولتس إلى أنه يجب أن يكون التركيز على الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا.

هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها المستشار الألماني إلى البيت الأبيض خلال ما يقرب من 15 شهرا من فترة ولايته حتى الآن.

لكن البرنامج هذه المرة ضيق بشكل خاص: فقد توجه شولتس إلى الولايات المتحدة هذه المرة من دون صحفيين ومن دون وفد من رجال الأعمال.

كما أنه لم يتم التخطيط لعقد مؤتمر صحفي بعد المباحثات مع بايدن.

وأكد شولتس قبل مغادرته قائلا: "إنه تعبير عن جودة العلاقة عبر الأطلسي وأيضا عن جودة التعاون بين الرئيس الأمريكي والمستشار الألماني المتمثل في أننا نتبادل الأفكار ونتحدث معا كثيرا"، مبينا أن "هذا ضروري في وضع عالمي أصبحت فيه أشياء كثير صعبة للغاية".

يُشار إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا من أكبر الداعمين عسكريا واقتصاديا بمليارات الدولارات لأوكرانيا لدعمها في التصدى للغزو الروسي الذي بدأ عامه الثاني.