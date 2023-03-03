المدير الرياضي لبرشلونة: توقعت قهر ريال مدريد

سلط المدير الرياضي لبرشلونة، جوردي كرويف، الضوء على مدى جودة فريقه وتكيفه مع الظروف خلال الفوز 1-0 على ريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

وقال كرويف في تصريحات لشبكة TVE "لقد تنافس الفريق بشكل جيد، لا سيما وأنه كان يعي جيدا أنها مباراة مقسمة على مواجهتين".

وتابع "أنهينا المرحلة الأولى بنتيجة تعزز موقفنا وتمنحنا الثقة، المباراة شهدت مجموعة قليلة من الفرص للتسجيل، كانت الأمور متقاربة تماما".

أقر "كان الأمر مختلفا بعض الشيء عما اعتدنا عليه، لكن ريال مدريد فريق جيد ولديه جودة تجعلك تتراجع إلى مرمى فريقك، الحفاظ على نظافة الشباك علامة على التنظيم الجيد لنا".

ونوه "عندما يكون لديك نصف فرصة، يجب عليك الاستفادة منها، افتقرنا إلى الهدوء لجعل النتيجة 2-0، لكننا كنا نتوقع هذه النتيجة قبل المباراة".

ولفت "الآن علينا أن نكون واقعيين لأننا قمنا فقط بنصف العمل، وفي غضون شهر ستقام مباراة الإياب".

وأتم "يمكن أن يحدث أي شيء في غضون شهر، ويكون الأمر أكثر تعقيدا، نعتقد أن مباراة الإياب ستكون أكثر حماسية".