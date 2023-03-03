الصحة العالمية تطالب أمريكا بتقديم معلومات بشأن تقييم نظرية تسرب فيروس كورونا من مختبر

طالبت منظمة الصحة العالمية، واشنطن بتقديم المعلومات الأساسية بشأن تقييم بعض وكالات الاستخبارات الأمريكية مفاده أن وباء فيروس كورونا بدأ على الأرجح عبر تسرب من معمل بشكل عارض.



جرى تقديم الطلبات إلى البعثة الدبلوماسية الأمريكية في جنيف، ولكن دون أن تتسلم المنظمة تقارير حتى الآن، حسبما قالت اليوم الجمعة الخبيرة لدى منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيروف.



قال كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.اي) لقناة "فوكس نيوز" الثلاثاء الماضي إن الوكالة تعتقد أن " أصل الوباء هو على الأرجح حادث محتمل لدى مختبر ووهان".



بدأ تفشي الوباء عالميا انطلاقا من تلك المدينة الصينية.



أضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن "تسربا محتملا من مختبر خاضع لسيطرة الحكومة الصينية" تسبب في تفشي الوباء.



وفقا لتقرير نشرته صحيفة" وول ستريت" ووسائل إعلامية أمريكية أخرى، تفترض وزارة الطاقة الأمريكية وجود تسرب محتمل في مختبر، بالرغم من وجود درجة "منخفضة" من اليقين.



ولا يوجد توافق في الآراء لدى وكالات الاستخبارات بواشنطن إزاء المصدر الدقيق لظهور كوفيد-19.



تشير وكالات أخرى إلى احتمال انتقال الفيروس من الحيوانات إلى الإنسان.