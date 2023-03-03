الصين تؤكد تسريع وتيرة عودة الإنتاج والحياة الاجتماعية إلى وضعهما الطبيعي بعد كورونا

أكد قوه وي مين، المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ 14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أن بكين اجتازت الجولة الحالية من تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث يجري تسريع وتيرة عودة الإنتاج والحياة الاجتماعية إلى وضعهما الطبيعي في البلاد.

وقال قوه، في مؤتمر صحفي، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الجمعة، إن الصين حققت انتصارًا كبيرًا وحاسمًا في الوقاية من جائحة كورونا والسيطرة عليها، مضيفًا أن البلاد ستنفذ بشكل جيد القرارات والخطط التي اتخذتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن الوقاية من (كوفيد-19) والسيطرة عليه في المرحلة الجديدة.