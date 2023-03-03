• دخول مهرجان القاهرة حق لأي فنان مصري لأنه مهرجان بلدنا وليس حفلة خاصة

قالت الفنانة هند عاكف إنها قررت الترشح لانتخابات نقابة المهن التمثيلية، من أجل خدمة الزملاء، لأنها تعشق الخدمة العامة والخدمة التطوعية، مشيرة إلى أنها شاركت كثيرا في خدمة المجتمع المدني خلال الـ10 سنوات الأخيرة وقدمت الكثير لهم.

وأضافت هند، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن هناك العديد من الناس تعرف مدى حبها للخدمة التطوعية، قائلة: "الناس اللي طلبوا مني الترشح، ودي مش أول مرة الناس تطلب مني الترشح، الناس طلبوا مني السنة اللي فاتت الترشيح بس وقتها كنت مترشحة في مجلس الشعب، وكان من الصعب أن أترشح، ولما طلبوا مني تاني الترشح، قولت هنزل وأنا ونصيبي، وأنا داخلة انتخابات النقابة لخدمة زملائي".

وعن ربط أزمتها في مهرجان القاهرة السينمائي بقرار الترشح، قالت: "كل واحد يقول اللي هو عايزه، وكل فنان من حقه أن يدخل مهرجان القاهرة السينمائي مادام يحمل كارنيه نقابة المهن التمثيلية أو السينمائية، لأنه فنان مصري لابد أن يحضر إذا كان لديه الرغبة في الحضور، لأنه مهرجان بلدنا وليس حفلة خاصة لكي ننتظر دعوة، ده مهرجان بلدي وأنت كفنان لازم تدخل، والكلام ده عمره ما حصل قبل كده".

وتابعت: "نفسي دخل النقابة يزيد لكي ترتفع المعاشات، لأن الجميع يتحدث عن المعاش وهو نحو 700 جنيه قليل جدا، ميجيبش حاجة دلوقتي، كما أن الالتزام بنسبة 10% لغير الأعضاء لو تم تطبيقه سيتم حل مشكلة التشغيل الذي يشتكي منها الناس".

ويتنافس على مقعد النقيب د. أشرف زكى، والفنان حلمى فودة، والمخرج أحمد السيد أبو موسى.

وانتهت ولاية 6 أعضاء من النقابة، وهم إيهاب فهمى، ونهال عنبر، وسامى مغاورى، وأشرف طلبة، ومصطفى حجاج، وعفاف رشاد، وجميعهم لهم حق الترشح لدورة أخرى.

وترشح لمقاعد الأعضاء الـ6 بمجلس النقابة، 12 شخصا وهم أحمد بدير، ونهال عنبر، وإيهاب فهمى، وأشرف طلبه، ولقاء سويدان، وعفاف رشاد، وهند عاكف، وحكمت عاطف، وعلى كمالو، ومحمد عاشور، ومحمد صلاح أدم، وصلاح طافش.