الطبيب النفسي أحمد عكاشة: 4 ملايين مصاب بالاكتئاب في مصر

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن الاكتئاب يؤدي إلى فقدان الرغبة في العمل، مشيرا إلى وجود 400 مليون مصاب بالاكتئاب على مستوى العالم، بينهم حوالي 4 ملايين في مصر.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، واحد من كل 4 مصريين لديه مرض نفسي، الاكتئاب يجعل الشخص لا يستطيع العمل وبالتالي يؤثر على العمل والإنتاج، مريض الاكتئاب دائما لا يرغب في الذهاب إلى العمل، ويصبح لديه زهدا في كل أمور الحياة.

وحول تشخصيه للحالة المصرية قال عكاشة «لا أستطيع التعميم، الشعب المصري طيب، الشعب المصري متدين، لكن من ناحية الطقوس، المصريون أكتر ناس بيحجوا ويعملوا عمرة، وطقوس رمضان، لكن ربنا مطلبش كده أبدا، الأولى أن توجه هذه الأموال لأعمال الخير ، بدلا من الحج كل عام، وأداء العمرة كل 6 شهور».

وأكمل: «زبيبة الصلاة مرض جلدي ومش موجودة غير في مصر، ما شوفتش أندونيسي أو أفغانتساني أو سوري أو تركي عنده زبيبة صلاة وكلهم بيصلوا، الدليل على كلامي أن شيخ الأزهر والمفتي ليس لديهما زبيبة صلاة، والمرأة أيضا لانها ترتدي حجابا».